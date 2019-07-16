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Lübnan'da emekli askerlerden bütçe protestosu

Başkent Beyrut'ta yüzlerce emekli asker, Meclis'te görüşülen 2019 bütçe tasarısını protesto etmek için gösteri düzenledi

16 Temmuz 2019 Salı 14:43
Lübnan'da emekli askerlerden bütçe protestosu

BEYRUT (AA) - Lübnan'da emekli askerler, Meclis'te görüşülen 2019 yılı bütçe tasarısını "haklarını kısıtladığı" gerekçesiyle protesto etti.

Başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce emekli asker, Lübnan bayrakları ve "Vatan, siyaset tüccarlarından beridir", "Askerlerin hakları iade edilmedikçe sakin durmayacağız" ve "Bütçe taslağı; hırsızlık ve yolsuzluğun süreceğini garanti ediyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Bakanlar Kurulu ve Meclis aleyhinde sloganlar atarak Meclis binasına doğru yürüyen emekli askerler, dün akşamdan bu yana alınan yoğun güvenlik engeliyle karşılaştı.

- Bazı milletvekillerinden protestoculara destek

Bu arada bazı milletvekilleri, protestoculara destek vererek kısa süreliğine gösterilere katılım gösterdi.

Göstericilere destek verenlerden Milletvekili İlyas Hanak, emekli askerlerin haklarına dokunulamayacağını savunarak, devlet kurumlarındaki israf ve yolsuzlukların önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Meclis'teki oturumu terk ederek göstericilere katılan ve aynı zamanda emekli asker olan Milletvekili Şamil Rukız da "gelir vergisi" adı altında emekli askerler ile kamu çalışanlarını hedef alan maddenin geri çekilmesi için çalıştıklarını söyledi.

- Bir grup emekli askerden "açlık grevi"

Öte yandan 2019 yılı bütçe tasarısına tepki gösteren bir grup emekli asker, Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda çadır kurarak açlık grevine başladıklarını duyurdu

Protestocu grup, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sona erinceye kadar açlık grevine devam edeceklerini açıkladı.

- Tartışmalı bütçe tasarısı

Lübnan'da geçen yıl 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık 9 ay sonra Başbakan Saad el-Hariri liderliğinde kurulan hükümet, 2019 bütçesini, kamu çalışanları ve özellikle de emekli askerlerin tepkileri gölgesinde 27 Mayıs'ta onaylayarak parlamentoya sunmuştu.

Başbakan Hariri, daha önce yaptığı açıklamada, yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını ifade etmişti.

Ordudan emekli subaylar, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak parlamentoya sunulan tasarıdan haklarını kısıtlayan maddelerin geri çekilmesini talep ediyor.

Resmi verilere göre Lübnan kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde ve 115 bini de belediye ile diğer kamu kurumlarında olmak üzere toplam 300 bin çalışan bulunuyor. Kamu kurumlarından emekli olanların sayısı ise 70 bin civarında.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:43
  1. 2019 bütçesi
  2. emekli askerler
  3. Lübnan

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