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Lübnan'da emekli askerlerden bütçe protestosu

Emekli askerler 2019 bütçe taslağının haklarını kısıtladığı gerekçesiyle yolları bir süre trafiğe kapattı

27 Haziran 2019 Perşembe 14:31
Lübnan'da emekli askerlerden bütçe protestosu

BEYRUT (AA) - Lübnan'da emekli askerler, 2019 bütçesine getirilecek kısıtlamaları protesto etmek amacıyla ülkenin birçok bölgesindeki yolları bir süreliğine kapattı.

Ordudan emekli Lübnanlı vatandaşlar, Bakanlar Kurulunun geçen ay onayladığı ve halihazırda parlamentoda görüşülen 2019 bütçe taslağının kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarını kısıtlayacak maddeler içermesi nedeniyle daha önce başlattıkları eylemlere bugün de devam etti.

Ülkenin birçok bölgesindeki yolları sabahın erken saatlerinden itibaren bir süre kapatarak lastik yakan emekli subaylar ayrıca yazılı açıklama yaptı.

Yol kapatma eylemlerinde vatandaşların mağdur olmamasına özen gösterildiği belirtilen açıklamada, bütçe taslağından yürürlükteki askeri yasalara aykırı maddeler çıkartılmadıkça protestoların süreceği ifade edildi.

Maaşlarını etkileyen maddelerin parlamentodaki oylamadan geçmemesi çağrısı yapan emekli askerler, söz konusu maddelerin gözden geçirilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmaması halinde tansiyonu yükseltme imasında bulundu.

Eylemcilerden emekli asker George Nadir, basına yaptığı açıklamada, haklarını korumaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti ve parlamentoya baskı için gerilimi artırabilecekleri mesajı verdi.

- Tartışmalı bütçe tasarısı

Lübnan'da geçen yıl 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık 9 ay sonra Başbakan Saad el-Hariri liderliğinde kurulan hükümet, 2019 bütçesini, kamu çalışanları ve özellikle de emekli askerlerin tepkileri gölgesinde 27 Mayıs'ta onaylayarak parlamentoya sunmuştu.

Başbakan Hariri, daha önce yaptığı açıklamada, yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını ifade etmişti.

Ordudan emekli subaylar, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak parlamentoya sunulan taslaktan haklarını kısıtlayan maddelerin geri çekilmesini talep ediyor.

Resmi verilere göre Lübnan kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde ve 115 bini de belediye ile diğer kamu kurumlarında olmak üzere toplam 300 bin çalışan bulunuyor. Kamu kurumlarından emekli olanların sayısı ise 70 bin civarında.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:31
  1. 2019 bütçesi
  2. Lübnan Emekli askerler
  3. yolları kapatma eylemi

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