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Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

Başkent Beyrut'ta toplanan onlarca vatandaş, ülkedeki sağlık hizmetleri ve hayat koşullarını zorlaştıran ekonomik durumu protesto etti

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:53
Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen onlarca aktivist, ülkedeki sağlık hizmetleri ve hayat koşullarını zorlaştıran ekonomik durumu protesto etti.

Başkent Beyrut'un El-Eşrefiye bölgesindeki Çalışma Bakanlığı binasının önünde toplanan onlarca Lübnanlı vatandaş, aldıkları sağlık hizmetleri ve ülkedeki ekonomik duruma tepki göstererek Bir Hasan bölgesindeki Sağlık Bakanlığına kadar yürüdü.

Vatandaşın hastane kapılarında beklemeden tedavi hizmetlerini alma hakkına sahip olduğuna işaret eden göstericiler, Lübnan'da yüzde 25'in üzerindeki işsizlik oranlarının önüne geçilmesi ve özellikle de gençlere iş imkanı sağlama konusunda girişimde bulunulması talebinde dile getirdi.

Mevcut yönetimin siyasi ve ekonomik krizleri zirveye çıkardığını öne süren eylemciler, Lübnan halkının biriken sorunlarının çözülmesi amacıyla siyasilere yönelik eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Göstericilerden Avukat Vasıf el-Hareke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü eylemlerini halkın sağlık ve çalışma haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışma hakkı ve sağlık sisteminin Lübnan'da çökme derecesine geldiğini ileri süren Hareke, "İşsizlik oranları yükseliyor ve buna karşı olağanüstü bir planlama yok. Yönetim yükümlülüklerini yerine getirmediği için vatandaşın önünde bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Hareke, yönetimin sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda halkın sokağa inerek haklarını savunabileceğine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Aktivist eylemcilerden 24 yaşındaki Yasemin Nuruddin de diğer Lübnanlı gençler gibi kendi branşında iş bulamadığı için halihazırda satış elemanı olarak çalıştığını belirtti.

Lübnan'daki tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin durma noktasına geldiği ve kamu kurumlarında da iş bulma imkanının olmadığını savunan Nuruddin, şu anda üniversite mezunu binlerce gencin boş gezdiğini söyledi.

Nuruddin, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Lübnan'da da vatandaşın sağlık sigortasına sahip olmasını istediklerini belirtti.

Başkent Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda geçen ay toplanan yüzlerce kişi, Mayıs 2018'de gerçekleştirilen genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecinin yanı sıra ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etmişti.

Lübnan'da 4 Ocak'ta ise yeni hükümetin bir an önce kurulması talebinde bulunmak ve ülkedeki ekonomik duruma dikkati çekmek amacıyla kamu kurumlarında bir günlük greve gidilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:53
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