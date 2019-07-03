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Lübnan'da Dürzi Bakan'ın konvoyuna düzenlenen saldırı sonrası gerginlik sürüyor

Lübnan'da pazar günü Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyuna düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında yaşanan gerginlik ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor- Dürzi Demokrasi Partisi, Yüksek Savunma Konseyi'nin aldığı kararlardan memnun olduğunu açıklamakla birlikte olayın Yargı Konseyi'ne intikal etmesi konusunda ısrarcı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
Lübnan'da Dürzi Bakan'ın konvoyuna düzenlenen saldırı sonrası gerginlik sürüyor

BEYRUT (AA) - MAHMUT GELDİ - Lübnan'da Hristiyan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan vilayetini ziyaret edeceğinin açıklanmasıyla başlayan tepkiler ve Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyuna düzenlenen silahlı saldırı sonrası oluşan gerilim devam ediyor.

Maruni Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Basil'in, pazar günü başkent Beyrut'un doğusunda Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Aley bölgesini ziyaret edeceğinin duyurulması, bölge halkının tepkisine neden oldu. Basil'i istemediklerini ifade eden Aley bölgesi sakinleri, gösteriler düzenledi ve yolları kapattı.

Bunun üzerine Basil ziyaretini iptal ederken Özgür Yurtseverler Hareketi tarafından Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirilen Dürzi Demokrasi Partisi mensubu Salih Garib'in konvoyu bu tepkilerden nasibini aldı. Garib'in konvoyunun söz konusu bölgeden geçişi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda koruma ekibinde yer alan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren ve Dürzi oldukları açıklanan Samir Ebu Farac ile Rami Selman'ın yakınları, saldırganlar yakalanıncaya kadar cenazelerini hastane morgundan almayacaklarını söyledi.

Özgür Yurtseverler Hareketi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Basil'in birkaç günden bu yana lastik yakıp yolları kapatan İlerici Sosyalist Partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmaması için Aley bölgesine yapacağı ziyareti iptal ettiği" belirtildi.

- Lübnan Yüksek Savunma Konseyi toplandı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın çağrısı üzerine, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, pazartesi günü Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

Başbakan Saad el-Hariri ile bazı bakanların da hazır bulunduğu toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "olayın daha fazla büyümemesi için konuya kararlılıkla yaklaşılacağı" belirtildi.

Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edileceği ifade edilirken, taraflara "bölgede tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınılması" çağrısında bulunuldu.

- Dürzi Demokrasi Partisi'nin tepkisi

Dürzi Demokrasi Partisi Başkanı Talal Arslan da Yüksek Savunma Konseyi toplantısının hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, Aley bölgesinde yaşanan olayın doğrudan iç barışı hedef alan bir eylem olduğunu ifade etti.

Yüksek Savunma Konseyi toplantısında alınan kararların kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Arslan, ancak olayın Yargı Konseyi'ne intikal etmesi konusunda ısrarlı olacaklarını dile getirdi.

- Dürzi İlerici Sosyalist Partisi'nin açıklaması

İki kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırı ve protestoların fitilini ateşlemekle suçlanan İlerici Sosyalist Partisi'nin lideri Velid Canbolat ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir kanıt olmadan yapılan suçlamaların bir tarafa bırakılması ve olayla ilgili kurumların elde edeceği sonucun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Partisinin hukukun üstünde olmadığının altını çizen Canbolat, ilk andan itibaren olayın bağımsız şekilde ilgili kurumlarca soruşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

- Bakanlar Kurulu toplantısı ertelendi

Başbakan Hariri de dün Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Aley bölgesinde yaşanan olayla ilgili gerginliğin yatıştırılması için Bakanlar Kurulu toplantısını ertelediklerini söyledi.

Bakanların çoğunun hazır bulunmasına rağmen gerginliğin önüne geçmek için Bakanlar Kurulu toplantısını 48 saat ertelediklerini dile getiren Hariri, faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edileceğini kaydetti.

- Şüpheliler yakalandı

Lübnan ordusundan, dün yapılan açıklamada, Aley bölgesinde Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen 2 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kişilerin çok sayıda silah ve mühimmatla yakalandığı aktarıldı.

- "Avn'ın, damadı Basil'den Trablus ziyaretini iptal etmesini istediği" iddiası

Öte yandan Dışişleri Bakanı Basil'in, 6 Temmuz'da da partisinin bölgedeki temsilcisi tarafından organize edilen bir program çerçevesinde ülkenin kuzeyinde Sünnilerin çoğunlukta olduğu Trablusşam kentini ziyaret edeceği açıklanmıştı.

Aley bölgesinde yaşanan olayın ardından sosyal medya üzerinden harekete geçen aktivistler, benzer olayların Trablusşam'da da yaşanmaması için Basil'in ziyaretini iptal etmesini istedi.

Yerel basın, Cumhurbaşkanı Avn'ın, damadı ve kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi Başkanı Basil'den, 6 Temmuz'da Trablusşam'a yapacağı ziyareti iptal etmesini istediğini yazdı.

Ancak kısa süre sonra Milletvekili Selim Avn, Bakan Basil'in Trablusşam ziyaretine ilişkin herhangi bir değişikliğe gidilmediğini ve ziyaretin planlandığı günde gerçekleşeceğini ifade etti.

Farklı etnik ve mezhebi kimliği barındıran bir toplumsal yapıya sahip olan Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaş 150 binden fazla insanın hayatına mal olmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
  1. Aley bölgesi
  2. Lübnan
  3. Salih Garib

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