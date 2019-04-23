Lübnan'da Arap Bankacılığı Konferansı düzenlendi

BEYRUT (AA) - Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, ülkesindeki kanunların kara para aklama ve terörle mücadele ile uyumlu olduğunu ve bunun uluslararası kurumlar tarafından kabul edildiğini söyledi.



Selame, Arap Bankalar Birliği ve Lübnan Merkez Bankasının başkent Beyrut'ta düzenlediği "2019 Arap Bankacılığı Konferansı"nın açılış konuşmasında, ülkesindeki umutsuzluk endüstrisinin yıllardır parasal istikrarı ve Lübnan ekonomisini yok etmeye çalıştığını, ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu belirtti.

Ülkesine yönelik yeni bir hamlenin başlatılacağı bilgisi edindiğini ancak bunun da başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getiren Selame, Lübnan'daki yönetimin, bazıları kanunlarla kurulan bazıları ise Lübnan bankaları tarafından oturtulan sağlam esaslara dayandığına işaret etti.

Selame, hükümetin ve meclisin aldığı kararların Lübnan'ı kara para aklama ve terörle mücadeleye uygun hale getirdiğini belirtti.

Lübnan'ın imajını korumaya önem verdiğini aktaran Selame, uluslararası kurumların Lübnan'ın uyumluluğunu kabullendiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Hariri ise yaptığı konuşmada, "Benim için önemli olan reformdur, sonucu kimin alacağı önemli değil. Çünkü Lübnan eski kanunlarla devam edemez." dedi.

Hariri, "Lübnan'ı koruyan bankaların üzerine düşeni yerine getirmede bir kusuru yok. Ancak hükümetler yapmaları gereken reformları gerçekleştirmedi." diye konuştu.



Konferansta Arap Bankaları Birliği Genel Sekreteri Visam Fettuh, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi "En İyi Arap Merkez Bankası Başkanı" ilan etti.

Beyrut'taki bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek "2019 Arap Bankacılığı Konferansı"na Türkiye Bankalar Birliğinden de bir heyet katılıyor.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın yarın konferansta Türkiye'nin ekonomi ve bankacılık deneyimiyle ilgili bir sunum yapması bekleniyor.