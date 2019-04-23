Lübnan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Filistinli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE), mülteci kamplarındaki Filistinlilere yardım eli uzatan El-Gavs Derneği'nde düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğiyle Filistinli öğrencileri sevindirdi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut YEE Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ve Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı yetkililerinin katıldığı başkent Beyrut'taki etkinlik, Lübnan, Filistin ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinlik, Büyükelçi Çakıl'ın Filistinli öğrencilere hitaben yaptığı kısa konuşmanın ardından tiyatro, palyaço ve çeşitli sahne gösterileriyle devam etti. Aralarında yetimlerin de bulunduğu 100'den fazla Filistinli çocuk, çok eğlendikleri görülen program boyunca alkışlarla gösterilere eşlik etti. Kutlama programı, Büyükelçi Çakıl'ın Filistinli öğrencilere hediyeler dağıtmasıyla sona erdi.

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