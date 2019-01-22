Lübnan'da "2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi"

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın Trablusşam kentinde, Türkiye'den 60 iş adamının katılımıyla "2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi" düzenlendi.

Geçen yıl Mersin'de Kalkınma Bakanlığı ile Mersin Valiliği himayesinde, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Türk Arap İşadamları Derneği koordinasyonunda, ilk kez düzenlenen Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'nin ikincisi Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam'da gerçekleştiriliyor.

Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Mersin ve diğer bazı illerden oluşan 60 Türk iş adamı ile Arap muhataplarını bir araya getiren zirve, Türkiye ve Lübnan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, açılış konuşmasında, Lübnanlı yatırımcılarla işbirliği yapmaları halinde tüm Orta Doğu ülkelerine açılma imkanlarını elde edebileceklerinin altını çizerek, Türk iş adamlarını bu ülkedeki muhataplarıyla çalışmaya davet etti.

Lübnan'ın görüldüğünden fazla potansiyele sahip bir ülke olduğunu söyleyen Çakıl, Lübnan'ın Afrika ve diğer dünya ülkelerindeki diasporasının ciddi başarılara imza attığını kaydetti.

Mersin Valisi İhsan Su da Akdeniz kıyısında yer alan Mersin vilayetinin, serbest bölgesi, tarımı ve turizmiyle birçok konuda ele alınabilecek bir yer olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ilk serbest bölgesinin Mersin'de bulunduğunu dile getiren Su, kentin bu konuda çok iyi bir deneyim elde ettiğini ve bunu ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay, geçen yıl Mersin'de düzenlenen Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'ne 11 Arap ülkesinden yüzlerce yatırımcının katıldığını hatırlatarak, bir yıl Türkiye'de ve bir yıl üye ülkelerin birinde olmak üzere bu buluşmaları her yıl düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Sunay, Akdeniz'de yıldızı parlamaya devam eden altyapısı güçlü Mersin'de geçen yıl yapılan zirvede, Türk ve Arap iş adamları arasında önemli işbirliği anlaşmalarına imza atıldığına işaret etti.

Trablusşam Sanayi ve Tarım Odaları Başkanı Tevfik Debbusi de Lübnan'ın ve özellikle de Trablusşam bölgesinin Türkiye ile tarihi bağları olduğuna işaret ederek, "İki ülke arasındaki yatırım ortaklığının zaten temeli var." dedi.

Akdeniz kıyısında yer alan Trablusşam ve Mersin vilayetleri arasında ciddi bir ticaret ve yatırım potansiyelinin olduğuna işaret eden Debbusi, iki ülke yatırımcılarını karşılıklı ticaret yapmaya çağırdı.

Türk ve Arap yatırımcılarını bir araya getiren zirve kapsamında, bugün ikili görüşmeler, yarın ise Trablusşam ile birlikte başkent Beyrut ve bölgedeki iş adamlarıyla tanışma ziyaretleri gerçekleştirilecek.