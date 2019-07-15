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Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl:- "Dünyadaki yakın siyasi tarihi incelediğimiz zaman bir askeri darbe girişiminin, halkın ve siyasetçilerin gösterdiği güçlü irade sonucunda atıl bırakıldığı başka bir örnek yoktur"- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri:- "Çok şükür o gün Şanlıurfa'da tanklar çıkmadı. Çıkmış olsaydı hepimiz göğsümüzü tanklara karşı siper edecektik"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:31
Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin destekleriyle Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkez binasında düzenlenen anma programı ve fotoğraf sergisine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Müstakbel Hareketi Milletvekili Velid el-Barini, Kuzey Lübnan Şeriat Mahkemeleri Başkanı Şeyh Ahmed el-Kurdi ile çok sayıda Lübnanlı ve burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Çakıl, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da asker elbiseleri giymiş bir grup teröristin ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve halkın güçlü iradesinin buna izin vermediğini hatırlattı.

Halk iradesinin darbe girişimine karşı galibiyet kazandığını dile getiren Çakıl, "Dünyadaki yakın siyasi tarihi incelediğimiz zaman bir askeri darbe girişiminin, halkın ve siyasetçilerin gösterdiği güçlü irade sonucunda atıl bırakıldığı başka bir örnek yoktur." dedi.

Ellerinde sadece Türk bayrağı taşıyarak sokağa çıkan vatandaşlardan yüzlercesinin şehit düştüğü ve binlercesinin de yaralandığını hatırlatan Çakıl, o gece canını ortaya koyan şehitleri rahmetle andı.

- "Ekmeksiz yaşarız ama hürriyetsiz yaşayamayız"

Milletvekili Cevheri de 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını memleketi Şanlıurfa'ya doğru giderken duyduğunu ve buna karşı koymak için sokağa dökülen millete katıldığını söyledi.

"Ekmeksiz yaşarız ama hürriyetsiz yaşayamayız." diyen Cevheri, o gün Şanlıurfa'da kalkışmanın olabileceği askeri noktaların millet tarafından kuşatılmış halde tutulduğuna işaret etti.

O gün Şanlıurfa'da askeri bir hareketliliğin söz konusu olmadığını belirten Cevheri, "Çok şükür o gün Şanlıurfa'da tanklar çıkmadı. Çıkmış olsaydı hepimiz göğsümüzü tanklara karşı siper edecektik." diye konuştu.

Türkiye'de 40 yıldır bir taraftan terör örgütü PKK'nın diğer taraftan da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kardeş kanı akıtmaya çalıştığını ifade eden Cevheri, FETÖ'nün ayrıca Müslümanların arasında fitne tohumları ektiğini kaydetti.

Cevheri, FETÖ'nün hala dünyanın birçok ülkesinde Türkiye aleyhindeki çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.

- Türk halkı gücünü ortaya koydu

Şeyh Ahmed el-Kurdi de Türk halkının, vatanı yıkmaya kalkışan askerler karşısında gösterdiği büyük direnişle gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası ölçekte ciddi rol üstlenen ülkeler arasındaki yerini aldığını vurgulayan Kurdi, "Dünyada adalet ve kalkınmaya liderlik eden Türkiye'nin daha çok büyümesini istiyoruz." dedi.

Şeyh Kurdi, konuşmasının ardından 15 Temmuz 2016 şehitleri başta olmak üzere vatan için toprağa düşmüş tüm şehitler ve Türkiye için dua etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:31
  1. 15 Temmuz
  2. BEYRUT
  3. Lübnan
  4. Yunus Emre Enstitüsü

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