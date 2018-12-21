Lübnan ve Filistinli izciler Sarıkamış şehitlerini anıyor

BEYRUT (AA) - Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılacak Lübnan Müslüman İzci Derneği ile Filistin İsra İzci Derneği üyeleri, Türkiye'ye hareketlerinden önce Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı ziyaret etti.

AA muhabirine konuşan Lübnan Müslüman İzci Derneği Basın Sekreteri Visam el-Haccac, Sarıkamış Şehitlerini anmak için Erzurum Allahu Ekber dağlarında organize edilen etkinliklere 2011'den beri her yıl katıldıklarını belirtti.

Sarıkamış Harekatına katılan ve kendileri için gurur kaynağı olan Arap ve Lübnanlı şehitleri temsilen anma etkinliklerine katılmanın kendileri için önem arz ettiğini söyleyen Haccac, söz konusu harekat sırasındaki aşırı soğuk hava şartlarından şehit düşenlerin sayısının 90 bini aştığını hatırlattı.



O topraklarda şehit düşen atalarının izinden gitme heyecanını yaşamak için 7 yıldan beri etkinliklere eşlik ettiklerini aktaran Haccac, "Hava sıcaklığının eksi 30 derecenin altına düştüğü 3 bin metre yükseklikteki dağlarda, şehit düşen atalarımızın yattığı yerlerde kamp kurup o havayı teneffüs ediyoruz." dedi.

Tarih sayfalarında aktarılanlara göre Sarıkamış Harekatı sırasında Beyrut vilayetinden 277 kişinin şehit düştüğüne dikkati çeken Haccac, söz konusu sayının günümüzdeki başkent Beyrut'un yanı sıra Trablusşam, Sayda ve Sur kentlerini kapsadığını ifade etti.

Sarıkamış'ta şehit düşen Lübnanlıların Ankara'daki arşivlerde yer aldığını belirten Haccac, bunların sadece rakamlardan ibaret olmadığını bilakis zihinlerinde, Müslümanlar ve İslam devleti için yola çıkan şehitler olarak canlı durduğunu kaydetti.

Lübnan'ın Birinci Dünya Harbinde 2 bin 615 şehit verdiğine de değinen Haccac, bunlardan 344'ünün Çanakkale'de şehit olduğunu anlattı.

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerinde Türk-Arap kardeşliğini pekiştirdiklerini vurgulayan Haccac, Erzurum'daki etkinliklere bu yıl Lübnan, Filistin, Mısır, Suriye ve Irak'tan katılacak 70'i aşkın kişinin yanı sıra Balkan ülkelerinden de katılımlar beklediklerini sözlerine ekledi.

Lübnan ve Filistinli izciler, Büyükelçi Çakıl ile görüşmelerinin ardından Türkiye'ye hareket etti.

