Lübnan uyruklu hiphop şarkıcısının yargılandığı cinayet davası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman kadın turisti denizde boğarak öldürdüğü iddia edilen Lübnan uyruklu Alman asıllı hiphop şarkıcısı Muhammet Harake'nin yargılanmasına devam edildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Harake ve maktul Katharina Kugel'in ablası Valentina Kugel ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Hareke, daha önceki dilekçesinde her şeyi açıkça anlattığını belirterek susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Sanığın avukatı Çağan Alaettinoğlu ise Harake'nin isnat edilen suçu işlediğini gösteren somut bir delil bulunmadığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Alanya'da tatil yapan Alman uyruklu Katharina Kugel'in (35) 9 Haziran 2018'de Damlataş Plajı'nda su yüzeyinde cansız bedeni bulunmuştu.

Tanıkların Kugel'in diskoda bir erkekle tanıştığı ve onunla gittiğini söylemesi üzerine polis ekipleri eğlence merkezinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemiş ve kadının yanındaki kişinin Lübnan uyruklu Alman asıllı hiphop şarkıcısı Muhammet Harake olduğunu belirlemişti. İlçede kiraladığı evde gözaltına alınan şüpheli "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Harake ile maktulün denizde birlikte yüzdükleri sırada boğulma olayının meydana geldiği, sanığın hayatını kaybeden kadını denizde bırakarak karaya çıktığı kaydedilmişti.