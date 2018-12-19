Lübnan, UNIFIL'ın açıklamasından endişeli

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde tünellerin bulunduğu yönündeki açıklamasından endişe duyduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'in 1701 sayılı karara yönelik ihlallerini durdurmasını talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın 1701 sayılı karara tam uyma yönündeki tavrının net olduğu ve her ne şekilde olursa olsun ihlal edilmesini reddettiği kaydedildi.

Hükümetin ordudan 1701 sayılı kararın iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alması ve uygulamasını talep ettiği belirtilen açıklamada, ordunun, güney sınırındaki olayların alevlenmesini önlemek için faaliyetlerini yoğunlaştırması ve durumu takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyinden, İsrail'i, Lübnan egemenliğini havadan, karadan ve denizden günde ortalama 5 kere, yılda ise bin 800'ü aşan ihlal gerçekleştirmesini durdurmaya mecbur bırakması istendi.

Tonlarca bomba ve silah yüklü İsrail savaş uçaklarının zaman zaman alçak uçuş yaparak halk arasında korku ve kargaşaya neden olduğu, insanların mülklerine ve ülke ekonomisine zarar verdiği dile getirilen açıklamada, İsrail'in, Lübnan topraklarına casusluk cihazları yerleştirdiği ve keşfedildiklerinde uzaktan kumandayla patlattığı, iletişim sistemini ihlal ettiği ve insanların telefonlarına tehdit mesajları gönderdiği belirtilerek söz konusu ihlaller kınandı.

UNIFIL'den önceki gün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sınırda ortaya çıkardığını iddia ettiği 4 tünel doğrulanmıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:



"UNIFIL'ın bağımsız değerlendirmeleri, İsrail'in kuzeyindeki Mavi Hat bölgesine yakın 4 tünelin varlığını teyit ediyor. UNIFIL, bağımsız olarak yaptığı teknik incelemeler sonucunda tünellerden 2'sinin Mavi Hattı geçtiğini tespit etti. Bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geliyor."



Konunun endişe verici olduğu ifade edilen açıklamada, UNIFIL'ın bu yöndeki teknik araştırmalarını sürdürdüğü kaydedilmişti.



Açıklamada ayrıca BMGK'nın 1701 sayılı kararı doğrultusundaki sorumlulukları bağlamında Lübnan makamlarından acil takip başlatması istenirken, UNIFIL'ın görev bölgesinde sükunetin hakim olduğu ve yanlış anlaşılmalara karşı taraflarla iletişim halinde olunduğu dile getirilmişti.

İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.



Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.