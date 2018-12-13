THY- Euroleague
0553 313 94 23

Lübnan tüneller konusunda UNIFIL'in raporunu bekliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn:"Lübnan, güneydeki mevcut istikrarı bozma yönünde İsrail'e fırsat vermemek için konuyu yakından takip ediyor"

13 Aralık 2018 Perşembe 17:49
Lübnan tüneller konusunda UNIFIL'in raporunu bekliyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan-İsrail sınırındaki tünellere ilişkin Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) raporunu beklediklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, BM Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel'i başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Ülkesinin, Lübnan-İsrail sınırındaki tünellerin Mavi Hat'ı geçip geçmediğinden emin olmak için UNIFIL tarafından hazırlanmakta olan raporu beklediğini aktaran Avn, "Lübnan, güneydeki mevcut istikrarı bozma yönünde İsrail'e fırsat vermemek için konuyu yakından takip ediyor." dedi.

Lübnan'ın, güneydeki güven ve istikrarı korumaya verdiği önem dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldığını yineleyen Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ise Lübnan'ın kara, deniz ve hava sahalarına yönelik ihlallerinin aylık olarak 150'yi aştığına dikkati çekti.

Kardel de BM'nin tüm alanlarda Lübnan'a desteklerinin sürdüğünü dile getirdi.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

İsrail ordusundan cumartesi günü yapılan açıklamada da Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah'a ait yeni bir tünelin keşfedildiği iddia edilmişti.

UNIFIL de İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde 2 tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:49
  1. Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  2. Lübnan
  3. UNIFIL

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buzdolabını tepe tepe kullanmayın
    1. Buzdolabını tepe tepe kullanmayın
    2. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
    3. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
    4. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
    5. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
    6. Gripten korunmanın yolu...
    7. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    8. Hedik kaynatmak nedir?
    9. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Soğanın faydaları nelerdir?
    12. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
    13. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    14. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
    15. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
    16. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
    17. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    18. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    19. Görme engelli ve cam kemik hastası..
    20. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!