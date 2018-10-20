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Lübnan tezkeresi Resmi Gazete’de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde yer almasına izin tanıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:02
Lübnan tezkeresi Resmi Gazete’de

Söz konusu kararda, BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 Eylül 2006 tarihli ve 880 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde Türkiye’nin, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) silahlı kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.

İznin süresinin, son olarak 17 Temmuz 2017 tarihli ve 1155 sayılı kararla 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldığının anımsatıldığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir. UNIFIL’in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 30 Ağustos 2018 tarihli ve 2433 sayılı kararıyla 31 Ağustos 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu hususlar ışığında ve Lübnan’la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL’in görev süresinin uzatılması yönündeki 2433 (2018) sayılı kararı uyarınca hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL’e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğini Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurul’un 16 Ekim 2018 tarihli 7’nci birleşiminde kabul edilmiştir.”

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:02
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü
  4. UNIFIL
  5. lübnan
  6. resmi gazete

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