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Lübnan ordusundan Arsal'daki mülteci kamplarına operasyon

29 Kasım 2018 Perşembe 17:49
Lübnan ordusundan Arsal'daki mülteci kamplarına operasyon

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusunun ülkenin doğusundaki Arsal'da Suriyelilerin kaldığı mülteci kamplarına düzenlediği operasyonlarda 400'e yakın kişi gözaltına alındı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerince aranan isimlerin yakalanması için Suriye sınırındaki Arsal'ın dağlık bölgesinde bulunan mülteci kamplarına operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişinin yakalandığı belirtilirken, bu kişilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 56 kişi ile Lübnan'da oturma izinleri sona eren 300 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan yaklaşık 400 Suriyelinin haklarında yasal işlem başlatılmak üzere ilgili makamlara sevk edildikleri kaydedildi.

Lübnan ordusu, Suriye sınırı boyunca mültecilerin kaldığı 20'den fazla kamplara zaman zaman gözaltı operasyonları gerçekleştiriyor. Operasyonların yapıldığı Arsal'ın dağlık bölgesine ise uzun yıllardır gazetecilerin girmesi yasak.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:49
  1. Arsal
  2. Lübnan ordusu
  3. suriyeli mülteciler

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