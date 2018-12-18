Lübnan mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin göçmen veya mültecilere vatandaşlık vermeyi reddettiğini bildirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkeler tarafından hazırlanan ve Fas'ın Marakeş kentindeki uluslararası konferansta imzalanan "Küresel Göç Sözleşmesi" üzerine BM 73. Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'ye bir mektup gönderdi.

Marakeş'teki konferansa katılan Lübnan heyetinin, topraklarındaki çok sayıda Suriyeli mültecinin oluşturduğu ekonomik, sosyal, güvenlik ve demografik sorunlara ilişkin endişelerini dile getirdiğini aktaran Basil, ülkesinin söz konusu konferansta "kararlılık ve sorunlara yaklaşma konusunda Lübnan'ın da aralarında bulunduğu dünya ülkelerinin hassasiyetlerini gözetleme" şeklindeki ifadeleri içerdiğinden dolayı Küresel Göç Sözleşmesi lehine oy kullandıklarını belirtti.

Bahsi geçen sözleşmenin bağlayıcı olmadığı ve ülkelerin egemenliğinin her şeyden üstün olduğunu savunan Basil, "Lübnan için, topraklarındaki göçmen veya mültecilerin sorununa tek çözüm yolu ana vatanları olan ülkeye güvenle geri dönmeleridir." ifadelerini kullandı.

Mültecilere sağlanan insani yardımların ev sahibi toplumun çıkarları pahasına olmaması gerektiğine vurgu yapan Basil, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın, topraklarındaki mültecilere iş imkanı sağlaması veya devlet ile halkın kaynaklarını onlara tahsis etmesi mümkün değildir. Çünkü ülkedeki iş gücü piyasası dar ve kaynakları çok sınırlı. Ayrıca da söz konusu imkanların sağlanması mültecilerin, zayıf bir ülkede uzun vadede kalmasını gerektirecektir."

Dışişleri Bakanı Basil, mülteciler krizinin kendi topraklarında siyasileştirilmemesi için Lübnan'ın hassas davrandığının altını çizdi.

Lübnan'da resmi rakamlara göre yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

Fas'ın Marakeş kenti, 10 Aralık'ta BM'ye üye 150'den fazla ülkenin katılımıyla Küresel Göç Sözleşmesine ilişkin uluslararası konferansa ev sahipliği yapmıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da BM Küresel Göç Sözleşmesi'nin çoğunluğun oyuyla kabul edildiğini açıklamıştı.