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Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan Tepeleri" kararına tepki

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan:- "İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri, Arap Suriye topraklarıdır. ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması ise Birleşmiş Milletler'in kararlarına aykırıdır"- "İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar, vahşet ve acımasızlığın ötesindedir"

26 Mart 2019 Salı 16:20
Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan Tepeleri" kararına tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını, "Arap ve Müslümanların haklarına açıkça bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Golan Tepeleri'yle ilgili kararının bir geçerliliği olmadığının altını çizerek, bunun Arap ve Müslümanların haklarına açıkça bir saldırı olduğunu belirtti.

Bu kararın Orta Doğu'da güven ve istikrarı sarsacak tehlikeli sonuçlar doğuracağını savunan Deryan, "İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri, Arap Suriye topraklarıdır. ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması ise Birleşmiş Milletler'in kararlarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Washington'un, Arap halkına işgali kabul ettirmek amacıyla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımanın ardından bu adımı attığını vurgulayan Deryan, Arap milletinin, ABD yönetiminin kibirli adımları karşısında haklarını savunmaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılara da değinen Lübnan Müftüsü, "İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar, vahşet ve acımasızlığın ötesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Müftüsü Deryan, Arap ülkeleri ve uluslararası topluma seslenerek İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerin önüne geçmesi çağrısında bulundu.

- Trump'tan Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:20
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