THY- Euroleague
0553 313 94 23

Lübnan Müftüsü Deryan'dan "Hariri'ye destek" açıklaması

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan:- "Ülkedeki sorunları çözecek kurtarıcı bir hükümetin kurulması yönünde mücadele veren Başbakan Saad Hariri'yi destekliyoruz"- "Filistin halkının meselesi, hak ve adaletin yanı sıra Arap, Müslüman ve insanlığın davasıdır"

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19
Lübnan Müftüsü Deryan'dan "Hariri'ye destek" açıklaması

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, aylardan beri sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecine işaret ederek, ülkenin ekonomik ve sosyal çöküntüyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şeyh Deryan, Hazreti Peygamber'in doğumu olan Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'da hükümeti kurma sürecinin hızlandırılabileceğine işaret ederek, bunun ülkedeki tüm siyasi güçler için bir ulusal sorumluluk olduğunu belirtti.

Ülkenin kapsamlı ekonomik ve sosyal çöküntüye doğru gittiği uyarısında bulunan Deryan, "Ülkedeki sorunları çözecek kurtarıcı bir hükümetin kurulması yönünde mücadele veren Başbakan Saad el-Hariri'yi destekliyoruz." dedi.

Hükümeti kurma sürecine ilişkin düğümlerin, Lübnan'ın egemenliğini önemseyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek diyalog ve işbirlikleriyle çözülebileceğine dikkati çeken Deryan, her türlü zorluğa rağmen yeni hükümetin kurulacağından umutlu olduklarının altını çizdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

- "Filistin, Arap, Müslüman ve insanlığın davasıdır"

Filistin meselesine de değinen Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan, "Filistin halkının meselesi, hak ve adaletin yanı sıra Arap, Müslüman ve insanlığın davasıdır." ifadelerini kullandı.

Siyonist düşman tarafından Gazze Şeridi'nin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde direnişçi Filistin halkına karşı işlenen katliamların kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Deryan, yaklaşık bir asırdan beri Filistin topraklarında yaşanan acılara karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile uluslararası insan hakları örgütlerinin sessiz kaldığını savundu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19
  1. Lübnan Müftüsü
  2. Şeyh Abdullatif Deryan
  3. yeni hükümeti kurma süreci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı hakkında düşüncen ne?
    1. Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı..
    2. Arabistan'a bir kötü haber daha!
    3. Adıyaman CHP belediye başkan adayı 2019
    4. Siyanürden daha zehirli… Alanya'da..
    5. Erdoğan ile Putin'den özel görüşme
    6. 74 sanıklı FETÖ davasında karar..
    7. Parmak çıtlatmak zararlı mı?
    8. İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı
    9. Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir..
    10. Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
    11. İzmir'de koca dehşeti! Sokak ortasında..
    12. Erkeklerde kanser belirtileri
    13. Uzmanlar anne adaylarını uyardı
    14. Yapışmaz tava kullanırken yapılan..
    15. "Picasso'nun çalınan tablosu..
    16. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    17. İşte evinizde gizli saklama alanları
    18. AK Partili Sofuoğlu hedeflerini açıkladı
    19. Yıldız oyuncudan Galatasaray'a müjdeli..
    20. Gribe karşı nar tüketin
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!