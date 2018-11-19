Lübnan Müftüsü Deryan'dan "Hariri'ye destek" açıklaması

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, aylardan beri sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecine işaret ederek, ülkenin ekonomik ve sosyal çöküntüyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şeyh Deryan, Hazreti Peygamber'in doğumu olan Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'da hükümeti kurma sürecinin hızlandırılabileceğine işaret ederek, bunun ülkedeki tüm siyasi güçler için bir ulusal sorumluluk olduğunu belirtti.

Ülkenin kapsamlı ekonomik ve sosyal çöküntüye doğru gittiği uyarısında bulunan Deryan, "Ülkedeki sorunları çözecek kurtarıcı bir hükümetin kurulması yönünde mücadele veren Başbakan Saad el-Hariri'yi destekliyoruz." dedi.

Hükümeti kurma sürecine ilişkin düğümlerin, Lübnan'ın egemenliğini önemseyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek diyalog ve işbirlikleriyle çözülebileceğine dikkati çeken Deryan, her türlü zorluğa rağmen yeni hükümetin kurulacağından umutlu olduklarının altını çizdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

- "Filistin, Arap, Müslüman ve insanlığın davasıdır"

Filistin meselesine de değinen Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan, "Filistin halkının meselesi, hak ve adaletin yanı sıra Arap, Müslüman ve insanlığın davasıdır." ifadelerini kullandı.

Siyonist düşman tarafından Gazze Şeridi'nin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde direnişçi Filistin halkına karşı işlenen katliamların kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Deryan, yaklaşık bir asırdan beri Filistin topraklarında yaşanan acılara karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile uluslararası insan hakları örgütlerinin sessiz kaldığını savundu.