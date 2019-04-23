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Lübnan Meclis Başkanı: İsrail ile deniz sınırını belirlemeye hazırız

23 Nisan 2019 Salı 20:58
Lübnan Meclis Başkanı: İsrail ile deniz sınırını belirlemeye hazırız

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le aralarında uzun zamandır sorun olan deniz sınırını belirlemeye hazır olduklarını belirtti.

Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Stefano Del Col ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Lübnan-İsrail arasındaki kara ve deniz sınırlarının görüşüldüğü görüşmede Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Mavi Hat mekanizmasına dayalı olarak İsrail ile deniz sınırını ve münhasır ekonomik bölgeyi belirlemeye hazır olduğunu ifade etti.

UNIFIL Komutanı Del Col da Lübnan ve İsrail arasındaki kara sınırında hayata geçirilen Mavi Hat mekanizmasının deniz sınırında da kullanılabileceğine işaret etti.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

İki ülkenin sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı ise uzun yıllardan beri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 20:58
  1. deniz sınırı
  2. İsrail
  3. Lübnan
  4. Meclis Başkanı Nebih Berri

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