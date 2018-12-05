THY- Euroleague
0553 313 94 23

Lübnan Meclis Başkanı Berri'den İsrail'in iddialarına tepki

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri:- "Ülkesinde kuşatılmış durumda olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, içerideki durumu kontrol altına almak için bu tür girişimlerde bulunuyor"

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:46
Lübnan Meclis Başkanı Berri'den İsrail'in iddialarına tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in sınırda "Hizbullah'a ait tüneller olduğu" yönündeki iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla yaptığı haftalık toplantısında, İsrail'in sınır bölgesinde "Hizbullah'a ait tünellerin olduğuna" dair öne sürdüğü iddiaların hiçbir delile dayanmadığını belirtti.

Berri, "Ülkesinde kuşatılmış durumda olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, içerideki durumu kontrol altına almak için bu tür girişimlerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- Lübnan, İsrail ihlallerini BMGK'ye şikayet etmeye hazırlanıyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) iletmek üzere bir şikayet dosyasının hazırlanması talimatı verdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Lübnan'ın hava, kara ve deniz sahalarına yönelik 150'den fazla ihlalin olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan salı günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:46
  1. Hizbullah'a ait tüneller
  2. İsrail
  3. Lübnan
  4. Nebih Berri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının 4. yılı
    1. İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının..
    2. Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi..
    3. "Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin..
    4. Şişmanlık anne olmaya engel mi?
    5. Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik
    6. MHK'nın eğitim seminerleri sona erdi
    7. Kremalı karnabahar çorbası
    8. Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok..
    9. Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
    10. Kola şişesinden çıkan cisim hayrete..
    11. Çocuğunuzu bu yöntemlerle..
    12. YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine..
    13. Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama
    14. Bebeğiniz sebepsiz yere ağlıyorsa…
    15. Lübnan Meclis Başkanı Berri'den..
    16. "Türkiye-Çin ilişkileri yıldan yıla..
    17. Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara..
    18. Patlıcanlı börek
    19. Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum