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"Lübnan kendini savunma hakkına sahiptir"

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi:- "Lübnanlılar, herhangi bir saldırganlığa karşı kendilerini savunma hakkına sahiptir"

27 Ağustos 2019 Salı 22:31
"Lübnan kendini savunma hakkına sahiptir"

BEYRUT (AA) - Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını belirtti.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında Cebel-i Lübnan vilayetindeki tarihi Beyt ed-Din Sarayı'nda olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri Mahmud el-Esmer tarafından okunan açıklamada, "Lübnanlılar, herhangi bir saldırganlığa karşı kendilerini savunma hakkına sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın, toplantı sırasında İsrail'in son günlerdeki saldırganlıklarına ilişkin hızlıca bilgi verdiğini aktaran Esmer, Avn'ın, 2006 yılından bu yana ilk defa bu türden saldırı olduğu ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunduklarını söylediğini bildirdi.

Esmer, Başbakan Saad el-Hariri'nin de bu minvalde uluslararası toplumla gerçekleştirdiği temasları anlattığını da kaydetti.

- Kamikaze İHA ile saldırı

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos'ta gece İsrail'e ait 2 insansız hava aracı (İHA) düşmüş, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da konuya ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan resmi ajansı dün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 22:31
  1. İHA ihlalleri
  2. İsrail
  3. Lübnan

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