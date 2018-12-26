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Lübnan, İsrail'in hava sahası ihlalini BM'ye taşıyacak

- Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Joseph Fenianos, Lübnan'ı ve halkını İsrail'e karşı korumak için BMGK'ye acil şikayette bulunma konusunda Başbakan Saad el-Hariri ile mutabık kaldıklarını ifade etti

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:01
Lübnan, İsrail'in hava sahası ihlalini BM'ye taşıyacak

BEYRUT (AA) - Lübnan hükümeti, savaş uçaklarıyla dün gece hava sahasını ihlal eden İsrail'i, Birleşmiş Milletlere şikayet etmeye hazırlanıyor.

Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Joseph Fenianos, yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Saad el-Hariri ile telefonda görüştüğünü, İsrail savaş uçaklarının dün gece Lübnan hava sahasını ihlal etmesi hakkında bilgi verdiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının alçak uçuşu sırasında, Lübnan hava sahasını kullanan 2 yolcu uçağında bulunan yolcuların mucize eseri kurtulduğuna dikkati çeken Fenianos, "Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldıran söz konusu savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederken iki sivil uçağı da neredeyse vuracaktı." ifadelerini kullandı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, sivil yolcuları taşıyan 2 uçak hakkında bilgi vermeyen Fenianos, Lübnan'ı ve halkını İsrail'e karşı korumak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) acil şikayette bulunma konusunda Başbakan Hariri ile mutabık kaldıklarını aktardı.

Lübnan resmi haber ajansı, dün gece yerel saatle 21.50'den itibaren ülkenin güneyindeki En-Nebatiye ve İklim et-Tuffah bölgelerinde İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:01
  1. İsrail savaş uçakları
  2. Lübnan
  3. sivil uçakları

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