0553 313 94 23

Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Uyarıya rağmen ülkesinin güney sınırına inşa etmeye çalıştığı duvardan dolayı Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

11 Ocak 2019 Cuma 20:26
Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

BEYRUT (AA) - Lübnan Birleşmiş Milletlerdeki (BM) temsilcisine İsrail'in Güney Lübnan sınırına yapmaya başladığı beton duvardan dolayı şikayette bulunmasını istedi.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA)'nın haberine göre, Beyrut'un itirazına rağmen İsrail kuvvetleri Lübnan'ın güneyinde Merciyyun kasabasına bağlı Mahafir bölgesinde sınıra paralel olarak 6 beton blok yerleştirdi.

Uyarıya rağmen ülkesinin güney sınırına inşa etmeye çalıştığı duvardan dolayı Lübnan, İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etmeye hazırlanıyor.

Söz konusu duvarı ülkenin egemenliğine yeni bir saldırı olarak değerlendiren Lübnan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'i Lübnan toprakları üzerine yapmaya çalıştığı duvardan dolayı kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, BM'deki temsilcisinden İsrail'in 1701 sayılı kararını açıkça delen İsrail'in arazi ihlallerinden dolayı BMGK'ya şikayette bulunmasını istedi.

İsrail kuvvetleri dünden bu yana BM kararlarıyla her hangi bir yapı kurulmaması ve asker bulundurulmaması gereken Mavi Hat denilen Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesi üzerine beton bloklardan oluşan bir duvar inşa etme işlemine yeniden başladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:26
  1. "Mavi Hat"
  2. Güney Lübnan'da İsrail duvarı
  3. İsrail
  4. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    beIN Media Group'tan İtalya Süper Kupa tepkisi
    1. beIN Media Group'tan İtalya Süper Kupa..
    2. 8 Türk sanatçının eserlerinin de..
    3. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    4. Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
    5. "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te..
    6. Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren..
    7. UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
    8. Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında..
    9. 10 yaşındaki kızın öldürülmesi..
    10. Manisa'da dolandırıcılık iddiası
    11. Futbol: Hazırlık maçı
    12. 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı
    13. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    14. Karşıyaka’da sanatı sokağa taşıma..
    15. Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı
    16. Evinin yıkılmasına dayanamayıp bayıldı
    17. Almanya'da Neonazilere bilgi veren..
    18. Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçında gol..
    19. Türkiye Fotoğraf Yarışması başvurusu..
    20. Helikopteri çalıştırmaya çalışan feci..
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...