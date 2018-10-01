Lübnan'dan İsrail'e tepki: Saygı gösterin!

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, İsrail'in uluslararası hukuka ve Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermediğini söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gündeme getirdiği Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarında füze depoları bulunduğu iddiaları üzerine ülkedeki yabancı büyükelçileri söz konusu bölgede gezdirdi.

Dışişleri Bakanı Basil, bakanlık binasından ayrılmadan önce büyükelçi ve diplomatların huzurunda düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermediğini belirterek, "İsrail, halklara karşı terör uygulayan bir devlettir. Lübnanlılar, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünü Lübnan'a saldırmak için kullanmasını kabul etmiyor." dedi.

"Netanyahu'nun yalanlarına tanıklık edeceksiniz"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun herhangi bir kanıt göstermeden Beyrut'taki havalimanı yakınlarında 3 füze deposu bulunduğuna dair ifadeler kullandığını hatırlatan Basil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail son 8 ayda Lübnan'ın hava, kara ve deniz sahalarını bin 417 kez ihlal etti. Lübnan uluslararası hukuk ve kararlara bağlıdır, ancak halkını ve topraklarını savunma konusunda kendini uzak tutma politikalarını kenara koyacaktır. Bugün Netanyahu'nun yalanlarına tanıklık edeceksiniz. Bu iddialar Hizbullah'ın mantığı ve Lübnan'ın çıkarlarıyla uyuşmadığı İsrail'in öne sürdüğü füze türlerini teşhir etmeden depolara almak da mümkün değildir."

Lübnan'a yönelik muhtemel saldırıyı engelleme çağrısı

Lübnan'ın tüm dünya ülkelerine ve özellikle de BMGK'nin daimi üyelerine, İsrail'in ileri sürdüğü iddiaları reddetme ve söz konusu iddialar üzerine Lübnan'ı hedef alabilecek muhtemel bir saldırıyı engelleme çağrısında bulunan Basil, İsrail'in bu yönde bir adım atması halinde bunun tüm bölgeyi etkileyecek sonuçları olacağı uyarısı yaptı.

Aslında İsrail'in Hizbullah'ın füzelerini bahane ederek Lübnan'a yönelik yeni bir saldırıda bulunma çabasında olduğunu söyleyen Basil, "Netanyahu'nun BM'de dile getirdiği iddiayla mantıksız yalanlarına bir yenisini daha eklediğini" ifade etti.

İsrail'in kendilerini tehdit etmekle çaresizliğini fark ettirdiğini savunan Basil, Lübnan'ın haklılığını ispatlamak için diplomasiden vazgeçmediğini aktardı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail tarafından öne sürülen iddiaları yalanlamak üzere organize ettiği programa 73 ülkeden büyükelçi ve diplomatik temsilci katıldı.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Alexander Zaspkin de gezi sırasında basına yaptığı açıklamada, İsrail, Suriye ve Lübnan üçgeninde tansiyonun yükselmemesi yönünde çaba sarf ettiklerini, topraklarına karşı olabilecek saldırılara karşı Lübnan'ın yanında durduklarını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Hizbullah'ın füze tesisi kurmak istediği iddiasına dikkat çekmişti. İsrail ordusunun paylaştığı fotoğrafları gösteren Netanyahu, "İsrail ne yaptığınızı, nerede yaptığınızı biliyor ve bundan kurtulmanıza izin vermeyecek." demişti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Hizbullah'ın karadan karaya etkili olan roketleri füzeye dönüştürmek için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üç tesis kurmayı amaçladığı öne sürülmüştü.