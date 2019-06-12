Lübnan-İsrail sınır sorunu için çözüm arayışları sürüyor

BEYRUT (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Lübnan ile İsrail arasında uzun zamandır sorun olan kara ve deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri başta olmak üzere siyasi yetkililerle bir araya geldi.

Satterfield, görüşmede Başbakan Hariri'ye, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırların belirlenmesiyle ilgili yürüttüğü görevin gidişatı konusunda bilgi verdi.

ABD'li yetkili ile görüşen isimlerden Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sınırları belirleme meselesinin, Lübnan’ın tüm haklarını koruma konusundaki en hassas aşamasına ulaştığı belirtildi.

Enerji ve Su Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Satterfield'in, Enerji ve Su Bakanı Neda Bustani ile görüştüğü bildirildi. Açıklamaya göre Satterfield, Lübnanlı Bakan'a Amerikan şirketlerini Lübnan petrol sektörüne yatırım yapmaya teşvik ettiklerini iletti.

Satterfield, bölge turu çerçevesinde Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere bugün başkent Beyrut'a gelmişti.



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 9 Mayıs'ta Lübnan-İsrail deniz sınırını belirleme konusunda dikkate alınacak çalışma mekanizmasıyla ilgili önerilerini, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard'a iletmişti.



Satterfield de 15 Mayıs'ta başkent Beyrut'a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Berri, Başbakan Saad Hariri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Lübnan-İsrail sınırını ele alan görüşmeler yapmıştı.

Lübnan temaslarını, İsrail'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından 20 Mayıs'ta yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta tamamlayan Satterfield, herhangi bir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı.



- Lübnan-İsrail sınırındaki durum



Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.



Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.