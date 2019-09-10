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Lübnan, İsrail ile sınır anlaşmazlığında ABD'nin ara buluculuğunu istiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesi ile İsrail arasında uzun zamandır yaşanan sınır sorununun çözümü için ABD ara buluculuğunun kaldığı yerden başlamasını istedi

10 Eylül 2019 Salı 19:04
Lübnan, İsrail ile sınır anlaşmazlığında ABD'nin ara buluculuğunu istiyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesi ile İsrail arasında uzun zamandır yaşanan sınır sorununun çözümü için ABD ara buluculuğunun yeniden başlamasını ümit ettiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesine resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığı David Schenker'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ında kabul etti.

Görüşmede ülkesi ile İsrail arasındaki kara ve deniz sınırlarını belirlemek amacıyla ABD'nin ara buluculuk yaptığı sürecin kaldığı yerden devam etmesini umduklarını dile getiren Avn, bu bağlamda zaten ciddi bir mesafenin katedildiğine işaret etti.

İsrail ile Hizbullah örgütü arasında son dönemde yaşanan gerginliğe de değinen Avn, İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalmamak ve Lübnan'ın egemenliğini kara, deniz ve havadan ihlal etmekle suçladı.

- Schenker, Meclis Başkanı ile de görüştü

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Schenker ile başkent Beyrut'taki makamında görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırların belirlenmesi için başlatılan sürecin devam etmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Schenker'in, Orta Doğu ve Kuzey Afrika turu kapsamında geldiği Lübnan'ın ardından Irak, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün'e gideceği aktarıldı.

Açıklamada, Schenker'in bölgeye gerçekleştirdiği turun, ikili ilişkilerin önemini vurgulamak ve ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki istikrar için müttefik ve ortaklarıyla çalışmalarına olan bağlılığını teyit etme amacı taşıdığı ifade edildi.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 19:04
  1. Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  2. İsrail
  3. Lübnan

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