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Lübnan iç savaşında kaybolanların akibeti için gösteri

Ülkenin 1975-1990 yıllarındaki iç savaş sırasında kaybolanların akıbetinin açıklanması talebiyle Beyrut'ta gösteri düzenlendi

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:14
Lübnan iç savaşında kaybolanların akibeti için gösteri

BEYRUT (AA) - Lübnan'da 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaş sırasında kaybolanların akıbetinin açıklanması talebiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenlendi.

Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplanan Lübnanlı aileler, ülkede 1975'te başlayan ve 15 yıl süren iç savaş sırasında kaybolan yakınlarının akıbetiyle ilgili gerçeği öğrenmek talebiyle yetkililere hitaben basın açıklaması yaptı.

Aileler adına konuşan Vidad Hilvani, 1990 yılında ülkedeki iç savaşı sonlandıran barış anlaşmasının kendilerine, kaybolan yakınlarını geri getirmediği gibi akıbetlerine ilişkin bir adımın atılmasını da sağlamadığını söyledi.

Söz konusu barış anlaşmasına liderlik eden yetkililer tarafından zaman zaman susturulmak istendiklerini savunan Hilvani, gerçeklerin açıklanması için beklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Lübnan'ın iç savaşı sırasında tutuklanarak veya kaçırılarak bir daha haber alınamayanlarla ilgili savaşa dahil olan ve bir kısmının daha sonra yönetimde yer aldığı milis güçler suçlanıyor.

Emniyetin 1991 yılındaki verileri, iç savaş döneminde kaybolanların sayısı kesin olmamakla birlikte 17 bin kişi olarak gösteriliyor.

Lübnan parlamentosu, iç savaşın yaşandığı 1975-1990 yıllarında kaybolanların akıbetlerinin araştırılmasını öngören tasarıyı 12 Kasım'da onaylamıştı.

Kayıp yakınları ve sivil toplum kuruluşlarının uzun yıllardan beri sürdürdüğü çabalar sonucu onaylanan yasa, kayıplardan birinin hala yaşadığına ilişkin bilgi sahibi veya delillerin yok edilmesi için toprağa verildikleri yeri değiştirme gibi suçlara bulaşanlara yönelik ağır cezalar yer alıyor.

Lübnan'daki farklı din ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaş, 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde, imzalanan Taif Anlaşmasıyla sona erdi ancak anlaşma etkin olana kadar gruplar arasında çatışmalar bir süre daha devam etti.

Anlaşmadan sonra Mişel Avn, hükümet liderliğini İlyas el-Haravi'ye bıraktı ve Lübnan parlamentosu da Mart 1991'de çıkardığı yasayla 1975'ten beri işlenen tüm suçlara af getirdi. Aynı yılın mayıs ayında ise Hizbullah dışındaki tüm silahlı gruplar dağıldı ve Lübnan'ın ulusal ordusunun kurulma süreci başladı.

Ülkede, 1975-1990 yıllarında süren iç savaşta 150 binden fazla insan hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi yaralandı, bir milyondan fazlası da ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:14
  1. kaybolanların aileleri
  2. Lübnan
  3. Lübnan iç savaşı

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