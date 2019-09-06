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Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı dönemine yönelik skandal açıklamalarına tepkiler sürüyor

- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı Devleti'ne yönelik skandal ifadelerine karşı sosyal medyada "Hilafetimiz aydınlık_Sizin döneminiz ise karanlıktır" etiketiyle başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü

06 Eylül 2019 Cuma 16:37
Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı dönemine yönelik skandal açıklamalarına tepkiler sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemine ait skandal ifadelerinin ardından, sosyal medyada Osmanlı Devleti'ne destek kampanyası başlatıldı.

Avn'ın "Osmanlı'nın Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal açıklaması ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine dün yapılan provokatif eylemden sonra sosyal medyada "Hilafetimiz aydınlık_Sizin döneminiz ise karanlıktır" etiketiyle başlatılan Osmanlı'ya destek kampanyası yoğun ilgi gördü.

Etiketi paylaşan Lübnanlı aktivistlerden Ebu Ömer Harb, "Tarih, Osmanlı hilafetinin 6 asır boyunca adalet ve merhametle hükmettiğini ispatlıyor. Ancak Osmanlı'dan sonra bugüne denk Lübnan'ı yönetenler cinayet, terör, yıkım, mezhep çatışması ve göçe zorlama politikalarını uyguladı." ifadelerini kullandı.

Aktivistlerden Fatma Atvi de Osmanlı İmparatorluğu'nun, tarihin tanıklık ettiği en büyük medeniyetlerden biri olarak zihinlerde kalacağına dikkati çekti.

Yoğun bir şekilde paylaşılan "Hilafetimiz aydınlık_Sizin döneminiz ise karanlıktır" etiketine yorum yapanlardan Lübnanlı bir diğer aktivist Muhammed Fevvaz da şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu sadece Türkiye'yi değil, bütün Müslümanları temsil ediyor. Dolayısıyla Osmanlı'ya dil uzatma yönündeki her türlü saldırganlık Lübnan'daki ortak yaşama saldırı niteliğindedir."

- Avn'ın skandal açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 31 Ağustos'ta yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasında bulunmuştu.

Avn'ın siyasi partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı Omega Grubu mensupları olduğu söylenen 8 kişi de dün başkent Beyrut'taki Türk Beyrut Büyükelçiliği önünde provokatif eylem yapmıştı.

- Türkiye sert tepki göstermişti

Türkiye, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerini şiddetle kınayarak reddetmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasına sahip olmaktan gurur duyduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde 'devlet terörü' yoktur. İddia edildiğinin aksine, Osmanlı dönemi, Ortadoğu'da uzun bir istikrar dönemi olmuştur. Bu dönem, farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşı'nı takiben Sykes-Picot temelinde nüfuz alanlarına bölünen bölge, bir daha barış yüzü görmemiştir. Bugün de istikrarsızlık kaynağı olan sorunların tohumları o dönemde atılmıştır.

Cumhurbaşkanı Avn'ın hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması, müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:37
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  3. Osmanlı Devleti

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