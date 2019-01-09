0553 313 94 23

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "Yüzyılın Anlaşması"na tepki

- Cumhurbaşkanı Mişel Avn: "Toprağından kovulmuş ve kimliği elinden alınmış mültecilerin hakları pahasına yapılan anlaşmalarla barış olmaz"

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:43
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "Yüzyılın Anlaşması"na tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail tehditlerinin yeni savaşlar ve etnik göçlere zemin hazırladığı uyarısında bulunarak, toprağından kovulmuş ve kimliği elinden alınmış mültecilerin hakları pahasına yapılan anlaşmalarla barışın sağlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusunda yer alan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yabancı diplomatları kabul etti.

Avn, diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin gündeme getirdiği, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır tarafından desteklenen "Yüzyılın Anlaşması"na değindi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "Toprağından kovulmuş ve kimliği elinden alınmış mültecilerin hakları pahasına yapılan anlaşmalarla barış olmaz." ifadelerini kullandı.

Halkların meşru haklarına darbe indirerek barışın sağlanamayacağını vurgulayan Avn, aynı şekilde ülkelerin sosyal, coğrafi ve demografik yapılarını değiştirmekle de barışa varılmayacağını belirtti.

İsrail'in bölgeye yönelik tehditleri ve çözüm yollarına dair belirsizliklerin yeni savaşlar ile etnik göçlere zemin hazırladığı uyarısında bulunan Avn, şunları kaydetti:

"Vadedilen adaleti ve istenilen özgürlüğü nerede aramaya çalışacağız? Kudüs'ün kaybında mı yoksa Filistinlilerden topraklarını ve kimliklerini çalacak Yüzyılın Anlaşması'nda mı? Ya da dünyanın Lübnan'da kalması için çaba sarf ettiği Suriyeli mültecilerin kamplarında mı arayacağız?"

Ülkesindeki Suriyeli mültecilerin, Lübnan'da kalmalarına ilişkin endişesine de değinen Avn, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi konusunda uluslararası toplumun net bir duruş sergilemediğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, pazar günü yaptığı açıklamada şubat ayında açıklanacağı belirtilen söz konusu planın ertelendiğini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:43
  1. Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  2. Lübnan
  3. yabancı diplomatlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Belirsizlikler sürecekse devam etmenin anlamı yok"
    1. "Belirsizlikler sürecekse devam..
    2. Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in..
    3. Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar..
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. Emniyetten vatandaşa 'Tanker Bank'..
    6. Poşetler marketlerde kaç paraya..
    7. Feci ölüm! Geriye sadece bu görüntü..
    8. Bakan açıkladı! Plastik poşetle ilgili..
    9. Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü
    10. Futbol: Hazırlık maçı
    11. "Herkes istekli, herkes gayretli"
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    13. Kuzey Kore ile Kanada gizlice görüşmüş
    14. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    15. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    16. Erdoğan'a Mozart tavsiye eden Aziz'e..
    17. Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin..
    18. Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları
    19. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 10..
    20. Kamyonet ile otomobil arasında sıkışan..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar