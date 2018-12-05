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Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti liderlerine çağrı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn:- "Her parti liderinin, düşmanca uygulamalar ve artan tehditlerin ortasında, ülkenin içinde bulunduğu şartları tam anlamıyla idrak etmesi gerekiyor"

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:52
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti liderlerine çağrı

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, siyasi parti liderlerini, ülkenin bulunduğu durumu tam anlamıyla idrak etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'ta Katar'ın destekleriyle restorasyonu yapılan Osmanlı döneminden kalma Milli Kütüphane binasının açılış töreninde siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.

Birkaç gün önce Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab'ın silahlı destekçileri ile emniyet güçleri arasında bir kişinin ölümüne yol açan gerginliğe değinen Avn, "Her parti liderinin, düşmanca uygulamalar ve artan tehditlerin ortasında, ülkenin içinde bulunduğu şartları tam anlamıyla idrak etmesi gerekiyor." dedi.

Bu olayların, bir şahıs ya da partiyi değil tüm vatanı ve vatandaşlarını etkileyeceğini vurgulayan Avn, ülkenin sahip olduğu istikrarı hiçbir parti veya tarafın hedef alamayacağını kaydetti.

Avn, ayrıca ülkenin hafızasıyla bağlantılı olan bu tarihi kütüphanenin, restore çalışmasından sağladığı destekten dolayı Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkürlerini iletti.

Açılış töreninde yer alan Katar'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Hasan Cabir el-Cabir ise Lübnan tarihinin hafızasında yer alan bu fikir ve bilgi evinin restorasyonunu, ülkesinin, insana yönelik yatırımı olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

Büyükelçi Cabir, ülkesinin ambargoya maruz kalmasına rağmen verdiği taahhütlere bağlı olduğunu belirtti.

Lübnan'da emniyet güçlerinin, geçen cumartesi, Başbakan Hariri'yle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunan Suriye rejimi tarafından desteklenen Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen Dürzi Viam Vehhab'ı soruşturmaya götürme girişimi, gerginliğe yol açmıştı.

Emniyet güçlerinin geri çekildiği olayda, Vehhab'ın korumalarından Muhammed Ebu Diyab isimli kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:52
  1. Avn
  2. Lübnan
  3. Milli Kütüphane

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