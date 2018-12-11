Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "istikrarı koruma" vurgusu

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin güneydeki güven ve istikrarı korumaya verdiği önem dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col'u başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Lübnan-İsrail sınırındaki son gelişmeler ele alındı.

Sınırdaki tünel iddialarına ilişkin UNIFIL ile Lübnanlı yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini dile getiren Avn, "Lübnan, güneydeki güven ve istikrarı korumaya verdiği önemden ötürü BMGK'nın 1701 sayılı kararına bağlı kalıyor." ifadesini kullandı.

- İsrail ordusu sınırdaki kazı çalışmalarını sürdürüyor

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun tünel arayışı kapsamında sınırda kazı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin sınır bölgesinde devriye gezdiği aktarılan haberde, Lübnan ordusunun da sınır bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı. Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınlamıştı.

Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı kaydedilmişti.

UNIFIL de İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.