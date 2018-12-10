Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Hamas heyetini kabul etti

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in "Filistinlileri vatandaş yerine yerleşimci" olarak görme politikasının arkasında, Filistin halkının haklarını yeniden hedef alma gibi düşmanca niyetlerin yattığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, "Filistin'e destek turu" kapsamında başkent Beyrut'ta bulunan Hamas'ın Filistin parlamentosundaki üyelerinden oluşan heyeti Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan'ın, topraklarının tamamını geri alma ve başkenti Kudüs olacak devletini kurma mücadelesinde Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunun altını çizen Avn, "İsrail, Kudüs'ü Yahudileştirme girişimleriyle Filistin kimliğini Arap ve uluslararası haritalardan silmeye çalışıyor." dedi.



Dünya İnsan Hakları Günü'nün 70 yıldan beri kutlandığını ancak uluslararası toplumun ise İsrail'in Filistin halkına yönelik ardı arkası kesilmeyen ihlallerini görmezden geldiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Avn, Filistin davasını aydınlatma ve gözlerden kaybolmasını engellemek için uluslararası çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in "Filistinlileri vatandaş yerine yerleşimci" olarak görme politikasının arkasında, Filistin halkının haklarını yeniden hedef alma gibi düşmanca niyetlerin barındığını ifade etti.



Heyete başkanlık eden Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar da turları kapsamında ziyaret ettikleri ülkelerde Filistin halkıyla destek anlaşmalarını imzalamayı hedeflediklerini belirtti.

Filistinlilerin hayatını hedef alan Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırma yönündeki çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Zehhar, Filistinliler arasındaki birliğin kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi.

Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar başkanlığındaki bir heyetin 2 Aralık Pazar günü Filistin halkına destek amacıyla 3 kıtayı kapsayan bir tura çıktığı açıklanmıştı.