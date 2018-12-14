Lübnan Cumhurbaşkanı Avn "Filistin'e destek heyetini" kabul etti

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin Filistin topraklarını ve Kudüs'ü savunmaya kararlı olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede ülkesinin Filistin toprakları, Kudüs ve Filistin halkını savunmaya kararlı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Avn, Kudüs kentinin İslam ve Hristiyan dinine ait simgeler taşıdığını dolayısıyla da Yahudileştirilmesinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Filistin halkının vatan edineceği bir devletin olması gerektiğine işaret eden Avn, İsrail'in Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönmesini istemediği ve topraklarında kalanları bile göçe zorlamaya çalıştığına dikkati çekti.

Mahmut Arslan da Kudüs ve Filistin meselesine yönelik duruşlarından ötürü Cumhurbaşkanı Avn'a teşekkür ederek, Kudüs'e destek için İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na katıldığından ötürü Cumhurbaşkanı Avn'ı takdir ettiğini aktardı.

Filistin ve Kudüs'e destek için çalıştıklarını dile getiren Arslan, birliklerinin yaklaşık 860 sendikadan oluştuğunu ifade etti.

-Meclis Başkanı Berri de heyeti kabul etti

Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından da kabul edilen Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği heyeti, daha sonra da Beyrut Valisi Ziyad Şebib ve Lübnan İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Bişara el-Esmer'i makamlarında ziyaret etti.

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Arslan, ziyaretlerin ardından basına yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik günlük işlediği acımasız ihlaller karşısında Filistin ve Kudüs'e destek için çabaların birleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin'in gasp edilmiş topraklarını Filistin halkına iade etme uğruna çalıştıklarını söyleyen Arslan, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın sona ermesi ile dünya kamuoyunun dikkatini Filistin davasına çekmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Lübnan, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Moritanya, Filistin ve Senegal'dan üyelerin bulunduğu Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği heyeti, yarın protesto için işgal altındaki Filistin toprakları sınırına gitmesi bekleniyor.