0553 313 94 23

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Lübnan ve bölgesel konuları ele aldı

22 Mart 2019 Cuma 20:04
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

Kuveyt ve İsrail'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a gelen Pompeo, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmenin ardından Avn'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Avn ile Pompeo'un Lübnan ve bölgesel konular üzerine konuştuğu aktarıldı.

Lübnan ulusal birliğini ve iç güvenliği muhafaza etmeyi öncelikleri olarak gördüklerini dile getiren Avn, Hizbullah'ın Lübnan halkından bir kesimi temsil eden siyasi parti ve ülkedeki mezhepsel gruplardan biri olduğunu söyledi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesine de değinen Avn, mültecilerin Suriye'deki güvenli bölgelere gitmesi için ABD'nin yardımcı olmasını istedi.

Ülkesinin artık Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücü kalmadığını ifade eden Avn, mültecilerin gönüllü olarak vatanlarına geri dönmesi yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD'nin Lübnan ordusuna yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Avn, İsrail'in ihlallerine rağmen istikrarı korumak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldıklarını kaydetti.

Lübnan, İsrail ile arasındaki sınırı belirleyen "Mavi Hat"ın birçok noktada 1923 ve 1949'da kabul edilen uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve ülkedeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:04
  1. ABD Dışişleri Bakanı
  2. Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  3. Lübnan
  4. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler yapılıyor
    1. Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler..
    2. Araçlardan ruhsatsız silah ve..
    3. 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları..
    4. MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı..
    5. Mehmet Ağar'dan çarpıcı 'CHP'..
    6. Başkan Çimen, Meclis Üyelerine..
    7. Yanan alana gelir getirici fidanlar..
    8. Mustafa Kutlu Kütüphanesi hizmete açıldı
    9. Karısını zincirle boğarak öldürdü
    10. İsrail askerleri Gazze sınırında 2..
    11. Gümüşhane’de çiftçilere meyve fidanı..
    12. "Suriye'de DEAŞ'ın elinde toprak..
    13. Düzce'de FETÖ'nün "avukat yapılanması"..
    14. Samsung Galaxy M20 ne kadar? | Samsung..
    15. Galatasaray'dan CAS açıklaması:..
    16. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    17. Fatma Betül Sayan Kaya ve Av. Şeyma..
    18. Mahathir'e Pakistan'da devlet nişanı..
    19. AK Parti'nin Amasya mitingi
    20. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD Dışişleri..
    21. İstihdam Seferberliği Samsun Buluşması
    22. Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen..
    23. Karen Keskulla Uhlenbeck kimdir? |..
    24. İBB İSKİ’den “Dünya Su Günü”nde..
    25. Dr. Aziz Alper Biten’e Diyarbakır’da..
    26. Olgun Toker kimdir kaç yaşında? Olgun..
    27. Dışişleri Bakanlığı, Çad’da meydana..
    28. "Emin olun bunların belediyeciliği de..
    29. AK Parti Genel Başkanvekili..
    30. ABD tehlikenin fitilini ateşledi!..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'