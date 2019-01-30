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Lübnan Cumhurbaşkanı ABD'li heyetle "kara para aklama"yı görüştü

- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Hazine Bakanlığı heyetiyle yaptığı görüşmede, kara para aklama ve terörü finanse edenlerle mücadele içinde olduklarını söyledi

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:41
Lübnan Cumhurbaşkanı ABD'li heyetle "kara para aklama"yı görüştü

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye ilişkin uluslararası çabalara aktif olarak katkı sağladığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, ülkesinde resmi temaslarda bulunan ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyeti başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede Lübnan'ın kara para aklamayla mücadeleye ilişkin uluslararası çabalara aktif olarak katkı sağladığını belirtti. Ülkesinin, kara para aklamayla mücadele komitesinin yanı sıra terörü finanse edenlerle mücadele için de komite oluşturduğuna işaret eden Avn, şöyle devam etti:

"Lübnan ayrıca terörle mücadeleye ilişkin uluslararası yasalara uymak için gerekli yasal önlemleri alıyor. Bu yöndeki çalışmalarımız, özellikle Lübnan ordusunun, doğuda teröre karşı sağladığı başarıdan sonra daha da yoğunlaştı."

Avn, terörle mücadelenin henüz sona ermediğini ve bunun için uluslararası iş birliğinin de gerekli olduğunu vurguladı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerden kaynaklanan "ekonomik ve güvenlikle ilgili sorumluluklara" da değinen Avn, uluslararası toplumu bu sorumlulukları hafifletmeye çağırdı.

Billingslea da ABD'nin, kara para aklamayla mücadele için Lübnan devletine ait bankalar ve finans kurumlarıyla iş birliği yapmaya önem verdiğini vurguladı.

Lübnan medyasında heyetin, Washington'un Hizbullah'a yönelik mali yaptırımlara Beyrut yönetiminin bağlı kalıp kalmadığını incelemek için bu ziyareti gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:41
  1. ABD heyeti
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