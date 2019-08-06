Lübnan Çalışma Bakanlığının uygulaması Gazze'de protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazzeliler, Lübnan Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele için uygulamaya koyduğu ve bu ülkedeki Filistinli mültecilerin de çalışma izni almasını gerektiren "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" protesto etti.

Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde bir araya gelen göstericiler, "Ey Filistin senden başka vatan yok" sloganları attı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, eylemciler Lübnan Çalışma Bakanlığının aldığı karara tepki göstererek dünyanın neresinde olursa olsun tüm Filistinli mültecilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

- Filistinli mülteciler yabancı değil yerlerinden edilmiş bir halk

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Öğrenci Birliği Başkanı Ahmed Ebu Halime, gösteride yaptığı konuşmada, "Lübnan'daki Filistinli mültecilere karşı bu adaletsiz uygulamayı protesto etmek için burada toplandık." dedi.

Filistinli mültecilerin "yabancı değil yerlerinden edilmiş bir halkın parçası olduğunu" vurgulayan Ebu Halime, mültecileri misafir eden ülkelerin onlara onurlu bir yaşam için gereken şartları sağlaması ve ülkelerine dönebilmeleri için verdikleri mücadeleyi desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Ebu Halime, Lübnanlı yetkililere de "mültecilerin sıkıntılarına çözüm bulma" çağrısı yaptı.

- Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı"

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasındaki yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu.

Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan işletmelerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerdeki çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Ancak Filistinliler söz konusu plan kapsamında diğer yabancılar gibi kendilerinden de "çalışma izni" istenmesini "mülteci" statülerini etkilediği gerekçesiyle protesto ediyor.

Lübnan'da 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.



