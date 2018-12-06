Lübnan Başbakanı Hariri Filistin heyetini kabul etti

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Filistin'e destek turu" kapsamında dün Beyrut'a gelen Hamas'ın Filistin Parlamentosu'ndaki grubundan bir heyeti kabul etti.

Heyete başkanlık eden Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Parlamentosu'ndaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan Başbakanı ile ülkedeki Filistinli mülteciler ve içinde bulundukları şartları iyileştirilme yolları ile Gazze'deki insani durumu ele aldıklarını belirtti.

Lübnan'ın Filistinlilerin yanında olduğunu attığı adımlarla gösterdiğini dile getiren Zehhar, hükümetin ülkedeki Filistinli mültecilerin yaşam şartlarını iyileştirmek için uluslararası alanda maddi destek toplamayı başardığını ifade etti.

- Filistin heyeti Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü

Filistinli heyet, başkent Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada Zehhar, Lübnan Meclis Başkanı ile Filistin'in birliği meselesinin yanı sıra Arap ülkeleri ve Lübnan ile Filistin arasında uygulanabilir iş birliği alanlarında adım atılması konularını görüştüklerini ifade etti.

Zehhar ayrıca İsrail'in başta Lübnan olmak üzere Arap ülkelerine yönelik saldırgan tutumunu reddettiklerini kaydetti.

Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar başkanlığındaki bir heyetin 2 Aralık Pazar günü Filistin halkına destek amacıyla 3 kıtayı kapsayan bir tura çıktığı açıklanmıştı.



Lübnan makamlarının 2016 yılı verilerine göre ülkede 592 bin 711 Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın Mart 2016 verilerine göre ise Lübnan'daki kayıtlı Filistinli mülteci sayısı 495 bin 292 olarak ifade ediliyor.



