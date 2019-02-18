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Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi Çakıl'ı kabul etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'ye, yeni hükümetin kuruluşu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Hükümeti adına tebriklerini iletti

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:14
Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi Çakıl'ı kabul etti

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı kabul etti.

Büyükelçi Çakıl, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Başbakan Hariri'ye, yeni hükümetin kuruluşu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Hükümeti adına tebriklerini iletti.

Ziyaretini AA'ya değerlendiren Çakıl, Başbakan Hariri ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye'nin yeni hükümeti desteklediği, Lübnan halkının iyiliği ve başarısı için kendileriyle yakın çalışmak istediklerini belirttiğini söyledi.

Lübnan'da yeni hükümet teşkil edilip ancak henüz güvenoyu almadan 7 Şubat'ta Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mansur Battiş ile Dış Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hasan Murad'ın Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çakıl, bunun, Lübnan hükümeti kurulduktan sonra ilk ikili ziyaret olarak Türkiye'ye gerçekleştiğine dikkati çekti.

Söz konusu ziyaretten duydukları memnuniyeti Hariri'ye aktardıklarını ifade eden Çakıl, iki ülke arasındaki bu ziyaret temposunun sürmesi yönündeki temennilerini dile getirdiğini kaydetti.

Geçen cumartesi günü de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Almanya'nın Münih kentindeki güvenlik konferansı kapsamında Lübnanlı mevkidaşı İlyas Ebu Saab ile bir araya geldiğine işaret eden Büyükelçi, "Başbakan Hariri de bahsi geçen ziyaret ve görüşmelerden memnuniyet duyduğu ve Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etti." diye konuştu.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:14
  1. Hakan Çakıl
  2. Lübnan Başbakanı
  3. Saad Hariri
  4. Türkiye Büyükelçisi

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