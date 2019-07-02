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LPG’li bisiklet görenleri şaşırttı

Yalova’da selesine yüklediği tüpün yandığını fark etmeden yoluna devam eden bisiklet sürücüsü cep telefonu kameralarına yakalandı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:35
LPG’li bisiklet görenleri şaşırttı

Yalova’da selesine yüklediği tüpün yandığını fark etmeden yoluna devam eden bisiklet sürücüsü cep telefonu kameralarına yakalandı.


Yalova’da bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntü sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Kim olduğu bilinmeyen bir vatandaş bisikletinin selesine koyduğu piknik tüpünün yandığından habersiz bir şekilde pedal çevirmeye devam ediyor. İlginç görüntünün sonunda ise videoyu çeken şahsın bisiklet sürücüsünü ikaz ettiği duyuluyor. Bu görüntüler sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:35
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