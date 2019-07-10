LPG’li araçların kapalı otoparklara alınma girişimine Makine Mühendisleri Odasından tepki

LPG’li araçların kapalı otoparklara alınma girişimine Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesinden tepki geldi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli, düzenlediği basın toplantısında LPG’li araçların kapalı otoparklara girmesinin tehlike arz ettiğini söyledi. LPG’li araçların otoparklara alınması halinde de düzenlemelerin yapılmak zorunda olduğunun altını çizen Düşünceli, “LPG’li araçların kapalı otoparklara alınması girişimi, taşıdığı hayati riskler nedeniyle durdurulmalı, sızdırmazlık kontrolü raporu yeniden başlatılmalıdır. 19.12.2007 tarihi ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Binaların yangındankorunması hakkında yönetmelik’teki değişiklik yapılmasını ön gören taslak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmıştır. Değişiklik taslağında, konutların yer aldığı binalar hariç olmak üzere TS 9881 standardı ve İtfaiye Teşkilatından gerekli izinlerin alınması kaydı ile LPG kullanan araçların kapalı otoparklara alınması öngörülmektedir” dedi.

Söz konusu düzenleme girişiminin, ülkemizdeki otoparkların ve araçların büyük kısmının mevcut durumu nedeniyle oldukça riskli ve tehlikeli sonuçlar oluşturabileceğinin altını çizen Düşünceli, “Odamız görüşü, mevcut şartlarda LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmaması yönündedir. Söz konusu düzenleme yerine otoparkların uygun bir kısmının, ‘Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe’ göre otopark katının taban alanlarının yüzde 5’inin yan alanlarında açıklık bırakılarak açık otopark olarak düzenlenmesi ile LPG’li araçlar için otopark sorunu kısmen de olsa çözülebilir” diye konuştu.

LPG’li araçların yılda en az bir kez olmak üzeresızdırmazlık kontrollerinin akredite kurum ve kuruluşlarca yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Düşünceli, “Bu koşullar sağlanmadıkça Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu düzenlemeden vazgeçmelidir” dedi.

Otopark işletmecisi İbrahim Kovaç ise kendileri için bir mahsuru olmadığını ifade ederek, “LPG’li araçlar kapalı otoparka girebilir. Her taraf havadar. Çok kapalı bir alansa o zaman bir tabela bulundurur LPG’li araçlarda girmez. LPG’li araçları artık fabrika çıkartıyor. Araçta kaçak varsa zaten kokudan anlaşılır. Ama bugün fabrikadan çıkan bir LPG’li aracın benzinliden bir farkı yok” ifadelerini kullandı.