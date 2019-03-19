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LPG tankının içine uyuşturucu saklanmış

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmındaki LPG tankının içine gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi- Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

19 Mart 2019 Salı 11:38
LPG tankının içine uyuşturucu saklanmış

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde bir aracın LPG tankının içine gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından içinde Y.K. ve A.D'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 27 küçük poşet halinde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden A.D'nin sahte kimlik kullandığı, "hakaret, basit yaralama ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:38
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