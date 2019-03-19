0553 313 94 23

LPG tankının içinde uyuşturucu bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmındaki LPG tankının içine gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

19 Mart 2019 Salı 11:38
LPG tankının içinde uyuşturucu bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde bir aracın LPG tankının içine gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından içinde Y.K. ve A.D'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 27 küçük poşet halinde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden A.D'nin sahte kimlik kullandığı, "hakaret, basit yaralama ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:38
  1. Alaca
  2. Çorum
  3. eroin
  4. LPG tankı
  5. narkotik
  6. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilgievleri, 10. yılını kutladı
    1. Bilgievleri, 10. yılını kutladı
    2. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nu on..
    3. Büyükşehir’den “Destanın Türküleri”..
    4. Biga’da vatandaşlar dev Türk bayrağı..
    5. Kolon kanserinde erken tanı önemli
    6. (Özel) 13 bin kilometreden Gaziantep’e..
    7. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da..
    8. Fizibilite desteği ve teknik destek..
    9. Özakcan; "Jeotermallere ruhsat..
    10. Yarına bırakma! Yarın sana vermek..
    11. Fenerbahçe'den ses getirecek forvet..
    12. Umman'dan ülkede casus şebekesinin..
    13. Kamyonetin çarptığı yaşlı adam..
    14. Mercan Kolejinde 18 Mart etkinliği
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    16. Başkan Adayı Yüce, Türkiye Emekliler..
    17. Depoyu kamyon yanaştırıp soydular
    18. Pendik'te "alacak" cinayeti
    19. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    20. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
    21. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
    22. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
    23. Devlet desteği ile çiftliğin..
    24. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    25. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    26. Yeni genel müdürden Turkcell..
    27. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber el..
    29. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    30. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı