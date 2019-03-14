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LPG tankından zehir çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir aracın LPGT tankı içinde 4 milyon 110 bin lira değerinde 20 kilogram 536 gram eroin ele geçirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:29
LPG tankından zehir çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir aracın LPGT tankı içinde 4 milyon 110 bin lira değerinde 20 kilogram 536 gram eroin ele geçirildi.


Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir araç İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen analizler çerçevesinde şüpheli olarak belirlenerek takibe alındı. Söz konusu araç, pasaport ve gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra memur refakatinde x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taraması neticesinde araçta şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine detaylı olarak aranması için arama hangarına alındı. Araçta yapılan arama ve kontroller sırasında narkotik dedektör köpekleri aracın belli bölgelerine aşırı tepki verdi. Bunun üzerine söz konusu bölgelerde yapılan detaylı aramalar sonucunda zulalanmış vaziyette şeffaf renkte paketler tespit edildi. Şüpheli paketlerden alınan numunelerin Uyuşturucu Medde Tespit Cihazı ile yapılan ön analizinde eroin olduğu anlaşıldı.


Olayla ilgili savcılık makamından alınan talimat üzerine ele geçirilen 4 milyon 110 bin lira değerinde 20 kilogram 536 gram eroin ile uyuşturucu maddenin naklinde kullanılan araca el konuldu, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.


Öte yandan, Gümrük Muhafaza ekiplerince olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şahsın Ukrayna’ya gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması için derhal İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince havalimanında gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:29
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