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LPG tankından zehir çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:36
LPG tankından zehir çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.


Edirne’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen araçların işlemleri yapılırken sahayı gözlemleyen Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince bir araç şüpheli olarak belirlendi. Söz konusu araçta yapılan aramada LPG tankından keskin kimyasal asit kokusu geldiği ve aracın içine kokuyu bastırmak amacıyla bol miktarda oto parfümü sıkıldığı gözlendi.


Bunun üzerine araçta yapılan detaylı fiziki incelemede, LPG yakıt tankında özel tertibata gizlenmiş halde eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit maddesi olduğu tespit edildi.


Uyuşturucu şebekesinin tamamıyla ortaya çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, araç ve içindeki maddenin sahibi hakkında ulaşılan istihbarat ivedilikle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesine iletildi.



Ülkeler arası teknik takip gerçekleştirildi


Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince anlık olarak gerçekleştirilen uluslararası bilgi paylaşımı sonucunda, şahsın Hollanda’da bulunduğu tespit edildi. İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şahsın Amsterdam’dan gelerek İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapacağı belirlendi. Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçilerek şahsın uzaktan gözlem altında tutulması; Hollanda dışına çıkmaması veya Türkiye harici başka bir ülkeye gitmek istemesi durumunda gözaltına alınması hususunda mutabakat sağlandı.



Şüpheli şahıs uçakta gözaltına alındı


Hollanda kolluk birimleri ile koordineli olarak sürdürülen operasyon sonucu şahıs, uçağın Amsterdam Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na inmesinin ardından İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gözaltına alınarak Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeline teslim edildi.


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıs ve araç şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:36
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