LPG otogaza zam geldi! Ancak fiyatlarına yansımayacak Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 7 kuruş zam geldi. Ancak yapılan zamlar pompa fiyatlarına yansımayacak.

LPG otogazın litre başı fiyatına zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre LPG otogaza 7 kuruş zam yapıldı. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere gerçekleştirilen fiyat artışı, EŞEL Mobil Sistemi kapsamında pompa fiyatlarına yansımayacak. EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:



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