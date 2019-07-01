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LPG ithalatı nisanda azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,76 azalarak 251 bin 374 tona indi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43
LPG ithalatı nisanda azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,76 azalarak 251 bin 374 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Nisan Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Kazakistan,ABD, Norveç, Rusya, Hollanda, İngiltere, Santa Kitts ve Nevis ile İspanya oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,76 azalarak 251 bin 374 tona düştü.

Nisanda, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 96,53 artarak 17 bin 997 tona yükseldi. İhracat, İsviçre, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Singapur ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 41,72 artışla 84 bin 110 tona çıktı.

- LPG satışı azaldı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda 59 bin 489 ton tüplü LPG, 7 bin 585 ton dökme LPG ve 262 bin 705 ton otogaz satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı nisanda yüzde 2,03, dökme LPG satışı yüzde 28,37, otogaz satışı ise yüzde 1,63 azaldı. Böylece iç piyasada LPG satışı toplamda yüzde 2,53 azalmış oldu.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,66 ile otogaz birinci sırada yer alırken bunu yüzde 18,04 ile tüplü LPG, yüzde 2,30 ile de dökme LPG izledi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  2. LPG
  3. LPG ithalatı
  4. nisan

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