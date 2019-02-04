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Vagner Love'dan zehir zemberek Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından Brezilya ekibi Corinthians'a imza atan Vagner Love, açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:06
Vagner Love'dan zehir zemberek Beşiktaş açıklaması

Vagner Love, Beşiktaş'tan ayrılıp Corinthians'a gitmesi sonrası Brezilya basınına olay açıklamalar yaptı. Brezilyalı golcü, "Beşiktaş'taki problem, bana hiçbir şey söylenmemesiydi. Sorun neyse bana söyleselerdi. Ben diyaloğa açık biriyim. Eğer ortada bir problem varsa, yüzüme karşı söylenmesini ve benimle konuşulmasını isterim. Kulübün yaşadığı mali problemler vardı, ayrıca ülkede de öyleydi." ifadelerini kullandı.

"FIFA'ya gideceğim dedim konuştular"

Vagner Love, "Şimdi, ülkeme döndüğüm ve yapmaktan hoşlandığım şeyi yapıyor olduğum için mutluyum. Şükürler olsun, rahat bir hayatım var. O dönem yaşanan mali sorunlar hayatımı etkilemedi. 1 saatte çözülecek türden problemdi. Fakat, ne zaman 'FIFA'ya gideceğim' dedim, o zaman benle konuşmaya başladılar. Ardından bir anlaşma yoluna gittik" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Aralık başından beri istiyorum"

"Aralık ayı başından beri kontratımı iptal etmek istiyorum." diyerek konuşmasına devam eden Love, "O günden bu yana Corinthians beni transfer etmek istiyor. İhtimal oluştuğundan bu yana vazgeçmediler. Beşiktaş'tan ayrıldım ve söz verdiğim gibi Corinthians'a geldim. Buradaki insanlar bana her gün mesaj gönderiyorlardı, 'Buraya gel ve bize yardım et' diye. Bu da bir insanın egosunu okşar, istendiğini görür. Benim için de bu karar gayet açıktı." ifadeleriyle röportajı noktaladı.

Sporx

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 21:06
  1. Vagner Love
  2. Beşiktaş
  3. Corinthians

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