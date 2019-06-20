Love 101 oyuncu kadrosu Love 101 nerede çekiliyor?

Netflix Hakan Muhafız ve Atiye'nin ardından üçüncü Türk dizisi Love 101'in hazırlıkları başladı. Çekimlerinin İstanbul’da başlayacak olan Love 101’in oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Peki Love 101 oyuncu kadrosunda kimler var? Love 101 ne zaman yayınlanacak?

Netflix platformu yeni bir Türk dizisini daha bünyesine kazandırıyor. Türkiye’de son dönemin öne çıkan genç oyuncularını kadrosuna toplayan dizi isminin Love 101 olduğu belirtiliyor. Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrolde olan Mert Yazıcıoğlu, Çukur’da Celasun rolündeki Kubilay Aka, Elimi Bırakma dizisininin başrolü Alina Boz, 130 ülkede yayımlanacak dizide ünlü isimlere Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu da eşlik edecek.

Kubilay Aka Kimdir?

5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen 24 yaşındaki Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Havaalanında keşfedilen Aka, ilk olarak ‘’Vatanım Sensin’’ dizisinde rol almaya başlamıştır. Vatanım Sensin dizisinde iki sezon rol alan Aka, Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırmaktadır.

Mert Yazıcıoğlu Kimdir?

10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yazıcıoğlu, Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Üç Mota eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri alan Yazıcıoğlu, Karagül dizisiyle Türkiye çapında tanınmıştır. Başarılı oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde Mahir karakterine hayat vermiştir.