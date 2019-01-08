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LÖSEV'e 15 bin lira bağışlayarak ceza almaktan kurtuldu

Manavgat'ta hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında LÖSEV'e bağış yapması karşılığında ceza almadı

08 Ocak 2019 Salı 16:33
LÖSEV'e 15 bin lira bağışlayarak ceza almaktan kurtuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında LÖSEV'e 15 bin lira bağış yapması karşılığında ceza almaktan kurtuldu.

Aydınevler Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Bu kişinin şikayetçi olması üzerine ismi açıklanmayan şüpheli hakkında "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı tarafların anlaşması ihtimali bulunması sebebiyle uzlaştırmacı Faruk Cömert'e gönderildi.

Uzlaştırmacı Cömert'in görüştüğü mağdurun LÖSEV'e 15 bin lira karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtmesi üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

LÖSEV'e bağışta bulunan şüpheli, 3 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, yaptığı açıklamada, uzlaştırmanın hedefinin suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi tarafsız bir uzlaştırmacının girişimiyle çözmek olduğunu söyledi.

Yılmaz, tarafların uzlaşmasıyla mahkemelerin iş yükünün azaldığına dikkati çekti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:33
  1. lösev yardım
  2. Manavgat
  3. şikayet
  4. uzalaştırıcı

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