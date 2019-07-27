LÖSEV'den kurban bağışı için çağrı

İSTANBUL (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı'nda lösemili çocuklar için bağış yapılması çağrısında bulundu. LÖSEV'den yapılan açıklamada, vakfa yapılan vekaleten kurban bağışlarının 40 bine yakın hasta ve ailelerine ulaştırıldığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığının onay ve esasları doğrultusunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki sağlıklı et kombinalarında, din görevlileri, noter ve veteriner hekim eşliğinde kesilen kurbanların yıl boyunca lösemili çocukları hayata bağladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu sene LÖSEV tarafından 1040 lira olarak belirlenen vekaleten kurban bağışlarınızı tüm banka şubelerinden 'LÖSEV' diyerek, bankaların bağış ekranlarından, 9 ilde bulunan LÖSEV ofislerinden, www.losev.org.tr internet adresinden yapabilirsiniz. Vekaleten kurban kesimi yapmayanlar bağışta bulunabilir. Bayram bağışları sayesinde de çocukların ücretsiz tedavi giderleri, eğitim ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılanıyor."



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