0553 313 94 23

LÖSEV’den konferans

Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV)tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik konferansverildi.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
LÖSEV’den konferans

Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV)tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik konferansverildi.


LÖSEVtarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik konferans düzenlendi.Konferansta LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Aslı Boyuneğri,çalışmaları ve lösemi hakkında bilgi verdi.


LÖSEV’in 1998 yılında kurulduğunu belirten Boyuneğri,21 yıldır bu alanda sağlık, eğitim ve çeşitli branşlarda lösemili hastaların ve alilerinin yanında olduklarını söyledi.


Vakfın çok önemli bir kurum olduğunu aktaranİl Müdürü Suat Kenç ise, “ İnsanlarımız, çocuklarımız keşke bu hastalıkla karşılaşmasalar. Dileğimiz hep o ama bu tür hastalıklara görebiliyoruz. Allah şifalarını versin diliyorum"dedi.


Konferans, sorularını cevaplandırması ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran ile Rusya arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı
    1. İran ile Rusya arasında 12 mutabakat..
    2. Askerlik süresi altı aya düştü
    3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan..
    4. Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika..
    5. Bulgaristan'da gönül erenleri projesi..
    6. Mardin’de çıkan yangında 600 dönümlük..
    7. Fatsa’da hortum paniği
    8. KKTC'den kritik hamle: Orası açılıyor
    9. Ordu’da hortum
    10. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma..
    11. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık..
    12. Çorlu’da çatı yangını yandaki..
    13. Faslı yetkililer Mursi için dua etti
    14. Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden..
    15. ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan..
    16. Mersin Üniversitesi taban puanları..
    17. Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor
    18. Trabzon’da etkili olan yağmur..
    19. Nehirde kaybolan gencin izne gelen..
    20. İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik..
    21. Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına
    22. Erzurum Valiliğinden AK Partili Meclis..
    23. "Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait..
    24. Mersin’de sel
    25. GÜNCELLEME - İzmir-Ankara yolu ulaşıma..
    26. Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    27. Trabzon'daki sağanak
    28. Askerlik süresi altı aya indi.
    29. Şanlıurfalılar Mursi için Rabia..
    30. Askerlik düştü son dakika karar..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!