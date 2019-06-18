LÖSEV’den konferans

Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV)tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik konferansverildi.

LÖSEVtarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik konferans düzenlendi.Konferansta LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Aslı Boyuneğri,çalışmaları ve lösemi hakkında bilgi verdi.

LÖSEV’in 1998 yılında kurulduğunu belirten Boyuneğri,21 yıldır bu alanda sağlık, eğitim ve çeşitli branşlarda lösemili hastaların ve alilerinin yanında olduklarını söyledi.

Vakfın çok önemli bir kurum olduğunu aktaranİl Müdürü Suat Kenç ise, “ İnsanlarımız, çocuklarımız keşke bu hastalıkla karşılaşmasalar. Dileğimiz hep o ama bu tür hastalıklara görebiliyoruz. Allah şifalarını versin diliyorum"dedi.

Konferans, sorularını cevaplandırması ile sona erdi.